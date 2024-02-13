تحرك مفاجئ يثير الشكوك حول استمرار محمد صلاح مع ليفربول

تساؤلات كثيرة عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، في ظل تباين الأصوات التي تؤكد بقاءه في قلعة أنفيلد مع إقناعه بالتجديد، وأخرى ترى أن إدارة الريدز ستفكر في العروض السعودية المقدمة له في الصيف المقبل من أجل الاستفادة منه ماديا قبل انتهاء عقده موسم 2025، والذي يصبح بعدها لاعبا حرا.

وحدث تحرك مفاجئ لإدارة ليفربول خلال الساعات الماضية، أثار الشكوك حول مستقبل محمد صلاح داخل قلعة أنفيلد، والذي وصفه موقع «anfieldindex» بأنه تحول للأحداث ضمن انتقالات كرة القدم.

تحرك مفاجئ من ليفربول يثير الشكوك حول مستقبل محمد صلاح

التقرير كشف عن منافسة شرسة بين ليفربول وأرسنال على جناح ولفرهامبتون واندررز المتميز بيدرو نيتو، مع عرض مقترح بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من أجل حسم الصفقة، بعد أداءه الاستثنائي الموسم الحالي رفقة فريقه.

«بديل محتمل لمحمد صلاح»، هكذا وصف التقرير محاولات إدارة ليفربول الظفر بصفقة «نيتو» في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن أثبت اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، نفسه بقوة كشخصية محورية بقميص ولفرهامبتون، بحسب التقرير.

من هو البديل المحتمل في ليفربول حال رحيل محمد صلاح؟

بعد تعافيه السريع من إصابة في أوتار الركبة، كان تأثير نيتو في الملعب رائعًا، حيث سجل ثلاثة أهداف وحجز مكانه في المركز الثاني كأفضل لاعب في التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي بـ 8 تمريرات.

في ظل الشكوك المتزايدة المحيطة ببقاء محمد صلاح في آنفيلد، فضلا عن رحيل يورجن كلوب الوشيك والذي عقد بشكل أكبر مفاوضات بقاء الفرعون المصري، جعل ليفربول يبحث عن خليفة قادر على ملء الفراغ الذي سيتركه قائد منتخب مصر حال رحيله إلى الدوري السعودي، في ظل الإغراءات الكبيرة وتحديدا من نادي اتحاد جدة، وفقا للتقرير.