كوبونات رمضان تصل إلى 500 جنيه سلع بأسعار أقل من السوق.. إليك شروط استخدامها

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كوبونات رمضان بفئات متنوعة مع انطلاق معارض أهلا رمضان بعد غدٍ الخميس الموافق 15 فبراير، ولمدة شهر حتى منتصف مارس المقبل.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل كوبونات رمضان وشروط الاستخدام، والتي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية على النحو التالي:

أسعار كوبونات رمضان

وتطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية كوبونات رمضان 2024، بفئات تبدأ من 100 جنيه و150جنيها و200 جنيه و250 جنيها، و300 جنيه و500 جنيه.

شروط استخدام كوبونات رمضان

1 - لا يستبدل الكوبون بنقود ولا تدفع أي مبالغ عند الصرف.

2 - يستخدم الكوبون لمرة واحدة فقط لشراء السلع الآتية: «اللحوم، دواجن، زيت، سكر، أرز، مكرونة، عدس، سمن، بيض».

جهات صرف كوبونات رمضان

حددت وزارة التموين جهات صرف كوبونات رمضان وفقا 4 أقاليم وهي كالتالي:

الوجه البحري

ويصرف من: الشركة العامة لتجارة الجملة «مجمعات» ومسؤول جمعيتي بالشركة العامة لتجارة الجملة.

الوجه القبلي

ويصرف من الشركة المصرية لتجارة الجملة «مجمعات» ومسؤول جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة.

القاهرة الكبرى

ويصرف من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية «مجمعات»، ومسؤول جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والشركة المصرية للحوم والدواجن.

الإسكندرية

ويصرف من شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية «مجمعات»

مسؤول جمعيتي بشركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية

ونوهت وزارة التموين أنه في حالة وجود شكوى يرجى الاتصال على الرقم الخاص بكل شركة في مواعيد العمل الرسمية.

شنطة أهلا رمضان

وتطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية شنطة أهلا رمضان، وتبدأ بـ6 أصناف وتنتهي بـ10 أصناف حسب الطلب، وتشمل السلع الأساسية التي لا يستغني عنها أي بيت مثل: السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلي النباتي.