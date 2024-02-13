60 مليون إسترليني تهدد مستقبل صلاح مع ليفربول.. عدو ساديو ماني يقترب

«رحيل مرتقب أم تجديد عهد».. بين الطريقين تحتار إدارة ليفربول الإنجليزي في الاستقرار على مصير محمد صلاح مع الفريق مع ارتباط اسمه بالانتقال لأي من أندية السعودية التي ترغب في ضمه، بمقابل مادي ضخم، ما جعل الإدارة تتحرك بسرعة من أجل الحصول على بديل وإنقاذ الفريق من الفجوة التي سيتركها الفرعون المصري حال الرحيل.. فمن البديل؟

من البديل المرتقب لمحمد صلاح في ليفربول؟

ليفربول في الوقت الحالي يملك بدائل عدة، يمكنه الحصول عليها لخلافة محمد صلاح في ليفربول، لذلك بدأت الإدارة بالفعل بالتحرك نحو البديل المحتمل لمحمد صلاح، الذي سيكون على الأغلب جاهز للوصول إلى قلعة «آنفيلد»، بمقابل مادي مذهل لا يتجاوز 60 مليون جنيه إسترليني، بحسب صحيفة «footballfancast».

لا يزال الريدز يرتبط بتعاقدات جديدة قبل الصيف، مع الرحيل المرتقب ليورجن كلوب إلى نادٍ آخر، إذ يعد الجناح الألماني ليروي ساني من بايرن ميونيخ، أحد اللاعبين الذين ظهروا كهدف محتمل لليفربول، حيث يُعتقد أن الألماني يؤجل صفقة جديدة لتجديد عقده، بسبب اهتمام النادي الإنجليزي.

ليروي ساني ارتبط اسمه بالرحيل عن بايرن ميونيخ، خاصة بعد أزمته الشهيرة مع ساديو ماني، عندما تعدى الأخير عليه باللكمات، ورغم رحيل السنغالي، بعدما أصبحا عدوا، لا يزال يفكر في الرحيل، من أجل تجربة تحد جديد من خلال العودة إلى الدوري الإنجليزي، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالبريميرليج، ومنها ليفربول الذي ينافس على اللقب في الوقت الحالي.

كما كان هناك تكهنات حول مستقبل بعض نجوم ليفربول الحاليين، إذ من المحتمل أن يوقع ترينت ألكساندرأرنولد على تمديد العقد في المستقبل القريب، نفس الشيء ينطبق على فيرجيل فان دايك، لكن ما زال مصير محمد صلاح غير محسوم حتى تلك اللحظة.