بلينكن: نعمل مع مصر وقطر على مقترح لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي بثته قناة «القاهرة الإخبارية»، إن واشنطن تعمل مع مصر وقطر بشأن مقترح يقود إلى إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة.

أضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن تبذل كل ما في وسعها للإفراج عن المحتجزين.

بلينكن: إنهاء أزمات احتجاز الرهائن عمل دولي جماعي

أشار «بلينكن» إلى أن أمريكا تمكنت من استعادة 45 محتجزا بالخارج في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولدينا قائمة باسم كل أمريكي محتجز في أي مكان في العالم.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أن إنهاء أزمات احتجاز الرهائن عمل دولي جماعي: «لدينا التزام بجلب المحتجزين قسريًا إلى وطنهم».