وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات، إذ يجري التقديم بها وفقا لعدد من الشروط لمختلف التخصصات المطلوبة.

وظائف في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات جاءت كالآتي:

- مدير أكاديمي مدرسة ايفرجرو الدولية بمدينة السادات محافظة المنوفية

- مدير أكاديمي مدرسة أحمد ضيف الله الدولية بمدينة أسيوط محافظة أسيوط

- وكيل مدرسة إيفا الدولية بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة

- وكيل مدرسة فريش الدولية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية

- وكيل مدرسة موبيكا الدولية بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة

وأكدت أنه يجري التقديم في الوظائف المذكورة بداية من 13 فبراير وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه على أن يكون المتقدم ملتزما بالشروط المقدمة، وهي:

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- خبرة في مجال إدارة المنشآت التعليمية لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد السن في أول أكتوبر 2024 على 55 عامًا.

- يفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة ولا يوجد بدل انتقال.

- العمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي (MS Office).

- تقويم أداء بمرتبة كفء خلال الثلاث سنوات.

- يفضل أن يكون حاصل على دراسات عليا بمجال الإدارة أو التدريب أو المجال التربوي.

- يفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال القيادة.