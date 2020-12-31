«تصنيع ملابس الباليه».. أهم مجالات المدرسة التكنولوجية التطبيقية

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون، إن الأكاديمية صرح عظيم يتبع وزارة الثقافة وتضم العديد من المعاهد منها المعهد العالي للسينما والمعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للموسيقى العربية والمعهد العالي للباليه والكونسرفتوار، والمعهد العالي للفنون الشعبية الذي يدرس الفلكلور الشعبي والتراث، والمعهد العالي للنقد الفني والمعهد العالي لفنون الطفل.

تفاصيل افتتاح المدرسة التكنولوجية التطبيقية

وأضاف زكي، خلال حواره مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج 8 الصبح عبر شاشة DMC من داخل أكاديمية الفنون، أن الأكاديمية توسعت وصار لها أكثر من فرع، كما جرى افتتاح المدرسة التكنولوجية التطبيقية بعد المرحلة الإعدادية للتغلب على النقص في سوق العمل من الحرف الفنية، مثل فني الكاميرا، الصوت، الإضاءة، الديكور، المكياج، تصليح الأدوات الموسيقية، تصنيع ملابس الباليه، إذ يحصل الطالب في أول سنة بالمدرسة على دراسات عامة نظريًا وتطبيقيًا، ثم يتخصص في مختلف الأقسام.

ووجه نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه الصناعة، مشددًا على أن المجتمع المصري في حاجة إلى صناع متميزين لهذه المهنة: «نحاول تحقيق التكامل في هذه الصناعة، وسيكون هناك تغيير في المفاهيم والأفكار، وعندما أعلنت منصة وزارة التعليم عن بدء التقديم، فوجئت بحشود من الطلاب تقدم بطلبات انضمام للمدرسة، وبفضل الله جرى تحقيق هذه الحلم في شهور قليلة ليضاف إلى إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني».