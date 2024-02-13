رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مستشار مركز الأهرام للدراسات: كل الأطراف لديها مصلحة في إنجاز الهدنة بغزة

كتب:

طارق صقر
10:20 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

قال الدكتور عبدالعليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاجتماع الرباعي بين مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرئيل لنزع فتيل النية الإسرائيلية لاجتياح رفح الفلسطينية، والوصول في نفس الوقت إلى صيغة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لمدة معينة ويدور الحديث حول 42 أو 45 يوما.

مظاهرات في إسرائيل 

وأضاف «محمد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc» أن اللحظة الحالية ضاغطة على كل الأطراف، حتى إسرائيل، الطرف المعتدي، ليست بعيدة عن هذا الضغط فهناك أهالي المحتجزين يتظاهرون بالداخل الإسرائيلي.

تصفية القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن كل الأطراف لديها مصلحة في إنجاز هذه الهدنة، وفشل المفاوضات في هذا الاجتماع يعني بدء المخطط العدواني ضد رفح، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع، حيث قد يترتب عليه المساس بالسيادة المصرية، ومن ناحية أخرى تصفية القضية الفلسطينية.

اقرأ المزيد:

أستاذ علوم سياسية: حالة ترقب في رفح الفلسطينية واتصالات مصر غيرت موقف أمريكا

رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل على تحسين خططنا في رفح الفلسطينية

اجتماع رباعي في القاهرة لممثلي مصر وأمريكا وقطر وإسرائيل لبحث موقف الهدنة | عاجل

تباينات اتفاق الهدنة.. من يفرض شروطه؟

آخر تطورات اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.. استعداد إسرائيلي رغم الاعتراض
بقلم طارق صقر