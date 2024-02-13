قصواء الخلالي: مستوى الاستفزاز الإسرائيلي وصل لأقصى درجة.. وجاهزون لكل السيناريوهات

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن رفح شهدت الأيام الماضية عمليات استهداف عسكرية طاحنة، بقصف غاشم من الاحتلال الإسرائيلي للنازحين في القطاع، والذين يبلغ عددهم 1.4 مليون مواطن.

تعنت لعرقلة الهدنة

وتابعت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن استهداف غزة وخان يونس والضفة الغربية تصاعد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مضيفةً أن إسرائيل لديها الكثير من التعنت لعرقلة الهدنة، بالإضافة إلى تصريحات الإدارة الإسرائيلية الاستفزازية، وتحميل مصر فشلها وهو ما ردت عليه الدولة المصرية.

مصر تكذب إسرائيل

وأوضحت أن الاحتلال أشار إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار انتهت، وهو ما كذبته الدولة المصرية، موضحة استمرارية المفاوضات وهو ما يوضح التخبط في الشأن الإسرائيلي وإصرارهم على عدم الوصول لحل واضح لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن مصادر رفيعة المستوى أكدت أننا جاهزون لكافة السيناريوهات بما يشير لتصاعد حدة الخطاب المصري في هذا الشأن.

واستكملت: «مستوى الاستفزاز الإسرائيلي وصل لأقصى درجة حتى هذه اللحظة، ومصر جاهزة لكافة السيناريوهات فهي لم تستخدم أدواتها حتى الآن، ولكن حال المساس بالأمن القومي المصري سيكون هناك تعامل جدي مع الأمور ».