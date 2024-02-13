«التحالف الوطني» يُطلق أكبر قافلة مساعدات إلى غزة بـ8.5 ألف طن مواد غذائية وطبية

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم، أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية المقدمة لأهالينا فى غزة، ضمن الجسر البرى الممتد، فى إطار جهود دعم ومساندة الأشقاء داخل القطاع، وضمت أكثر من 500 شاحنة محملة بـ8500 طن من المواد الغذائية والطبية والدوائية، فضلاً عن مستلزمات المعيشة لتساعدهم على تحمُّل برودة الشتاء والظروف الصعبة تحت نيران القصف المستمر، يأتى ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف تداعيات عدوان الاحتلال على الأشقاء.

وأعلن «التحالف» انطلاق القافلة الرابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للقطاع تضم 438 قاطرة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية لمواجهة أعباء الحرب التى أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

وشملت القافلة أكثر من 5228 طناً من المواد الغذائية، و372 طن أدوات ومستلزمات طبية، كما شملت أكثر من 530 طناً من الملابس والبطاطين والأكفان والخيام، بالإضافة إلى أكثر من 755 طناً من المياه و87 طناً من المنظفات.

وقال عمرو مجدى، مدير العمليات الميدانية بالتحالف، إن مؤسسات التحالف جهّزت أكبر قافلة مساعدات مقدمة لدعم الأشقاء والتخفيف من معاناتهم. وأضاف «مجدى»، لـ«الوطن»، أن القافلة تضم أكثر من 500 شاحنة، محملة بـ8500 طن من المساعدات، تنوعت بين الأدوات والمستلزمات الطبية، وسيارات إسعاف، وخيام، ومواد غذائية سهلة الفتح، ومعلبات، ومياه للشرب، موضحاً أنها تأتى تأكيداً للدور المحورى للقيادة السياسية فى دعم القضية، مشيراً إلى أن الدولة قدمت أكثر من 80%‎ من حجم المساعدات لغزة حسب طبيعة الاحتياجات والأولويات للسكان.

من جانبه، قال المهندس أحمد سعيد، مدير قطاع التمكين الاقتصادى بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة تشارك بـ70 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، المستلزمات الطبية، وملابس وأغطية الشتاء، ومياه الشرب، والخيام، طبقاً للاحتياجات الفعلية للسكان. وأضاف، لـ«الوطن»، أن القوافل تضم 500 شاحنة، وتُعد أكبر قافلة للمساعدات، بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى.

فيما شارك بنك الطعام المصرى، عضو التحالف، فى القافلة بـ100 شاحنة محملة بالغذاء والمياه، تُقدَّر بألفى طن، وما يعادل 42 ألف كرتونة إغاثية، مؤكداً استمراره فى توفير الإغاثة لغزة بكامل طاقته.

ومن جانبها، دشنت مؤسسة مصر الخير القافلة رقم 49 من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية. وقال الدكتور محمد رفاعى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، إنها مستمرة فى تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات لأهالى غزة، مضيفاً أن قافلة اليوم تضم 200 تريلا تحمل 5 آلاف طن من المواد الغذائية والعينية المختلفة، منها 18 تريلا تحمل 324 طناً من المساعدات الطبية والمستلزمات الجراحية والأدوية، فضلاً عن 6 سيارات إسعاف مجهزة طبياً لنقل وعلاج المصابين.

من جانبه، قال عصام عبدالرحمن، مدير المركز الإعلامى لمؤسسة صُناع الخير، إن المؤسسة تشارك بسيارتى إسعاف حديثة مجهزة، إلى جانب 50 سريراً طبياً و4 أجهزة تنفس صناعى و400 طن مساعدات متنوعة ما بين مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين الشتاء وملابس.