معلومات عن زوجة يحيى السنوار بعد مزاعم رصدها داخل أنفاق غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي امتلاك فيديو مسجل لقائد أحد الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار رفقة زوجته في مكان يتوقع الاحتلال أن يكون متواجدًا فيه داخل أحد الأنفاق بقطاع غزة، وهو فيديو رصدته قوات الاحتلال منذ فترة لكنها لم تنشره حينها، بحسب ما نشرته صحيفة «كالكالسيت» العبرية.

رصد الاحتلال الإسرائيلي فيديو يحيى السنوار وزوجته، ولا توجد معلومات عن زوجته، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن زوجة السنوار، بوسائل الإعلام الفلسطينية:

معلومات عن زوجة يحيى السنوار

- اسمها سمر محمد أبو زمر.

- حصلت على ماجستير تخصص أصول الدين من الجامعة الإسلامية بغزة.

- أصغر من يحيى السنوار بـ18 عامًا.

- من مواليد سبعينيات القرن الماضي.

- ترجع أصولها إلى عائلة «أبو زمر» الفلسطينية الغزاوية، وهي عائلة معروفة بالنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.

- ارتبطت بيحيى السنوار في نوفمبر عام 2011.

- تزوج «السنوار» و«سمر» بعد أن أطلق سراحه من سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 2011 في صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الشهيرة.

- لم يختارها «السنوار»، إذ قال في لقاء تلفزيوني سابق: «أثناء وجودي في الديار المقدسة لأدء فريضة الحج، تمكنت شقيقاتي الأربع من إيجاد عروس لي».

- ترجح المصادر المقربة من «السنوار»، بأن لديه ابن واحد فقط من زوجته «سمر»، ولكن غير متاح أي معلومات عنه بسبب خوف قائد أحد الفصائل الفلسطينية عليه نتيجة مكانته الحساسة داخل غزة.

معلومات عن يحيى السنوار

وفي السطور التالية، أبرز المعلومات عن يحيى السنوار:

- هو قائد إحدى الفصائل الفلسطينية، وهي حماس.

- ولد عام 1962 في مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة.

- اعتقد عدة مرات في شبابه وحُكم عليه بالمؤبد 4 مرات.

- آخر مرة خرج فيها من سجون الاحتلال كانت عام 2011 في صفقة جلعاد شاليط.