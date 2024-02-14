السر في القشطة.. تصدير الفطير المشلتت من الدقهلية إلى أوروبا

من منزلها بدأت إيمان مشروعها الخاص، وهو صناعة الفطير المشلتت والشرقي، ليكون مخبزًا بسيطًا، لكنها وصلت من خلاله إلى العالمية، وحققت حلمها في النجاح وإرسال منتجاتها إلى الخارج.

فطير «إيمان» وصل العالمية

بفكرة بسيطة بدأت إيمان محمد ابنة كفر الجنينة بالدقهلية العمل على مشروعها وفقا لحديثها لـ«الوطن»، موضحة أنها قررت منذ ما يقرب من عامين العمل في مهنة صناعة المخبوزات والفطير وغيرها.

واستمرت إيمان في العمل في تلك المهنة حتى سمع عنها الكثير من المواطنين في السعودية وإيطاليا وقطر والإمارات وغيرها من البلدان سواء العربية أو في الخارج، موضحة: «من فترة بسيطة بسبب الحاجة المظبوطة والحلوة الكل على تواصل معايا وبدأت أخرج منتجاتي للخارج من خلال المواطنين المصريين المسافرين إلى الخارج والمشروع نجح وكبر».

واستكملت إيمان أنها لم تتوقف على صناعة الفطير بالشكل التقليدي بل صنعت منه أشكالًا مختلفة، موضحة: «قررت أجود على المنتج الأصلي وأضيف اللمسة الخاصة بي، وعملت الفطير بالجبنة الرومي وفطير الشاورما وفطير اللحمة وغيره، وهو عبارة عن فطير مشلتت عليه جبنة رومي ولحمة وفراخ ونفس تفاصيل البيتزا».

ولم تكتف بوضع اللمسة الخاصة بها في الفطير بل أضافت للقرص والمخبوزات «قشطة بلدي»، موضحة: «الحاجات دي بتخلي الطعم ياخدك لمكان تاني خالص، والسر في القشطة».