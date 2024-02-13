نائبة التنسيقية تطالب بالترويج السياحي لمعبد دندرة

طالبت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بوضع معبد دندرة «قنا» ضمن خطة الزيارات السياحية لتنشيط السياحة بالمحافظة ومكتسبات كبيرة بعد مناقشة الطلب بلجنة السياحة والطيران المدني.

وأوضحت الشريف، أن دعم معبد دندرة يأتي في إطار تنشيط حركة السياحة بمحافظة قنا وتسليط الضوء لأول مرة على مزاراتها السياحية ومعابدها الأثرية وإظهار مظاهر الحضارة بها.

وتقدمت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة تمت مناقشته بلجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي، وبحضور أحمد يوسف محمد أحمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس هيئة تنشيط السياحة ووزارة الآثار، حول ضرورة تحديد آلية تسويقية تتضمن وضع معبد دندرة بخطة الزيارات السياحية، في إطار خطة تسويقية شاملة للمعابد الأثرية التاريخية، بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة.

تنشيط الحركة السياحية

ووجّهت بضرورة استخدام وسائل الدعاية ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمعابد ومزارات محافظة قنا السياحية والأثرية، وضرورة الترويج للمعارض والمهرجانات التي تقام بمحافظة قنا لتنشيط الحركة السياحية للمناطق الأثرية من قبل هيئة تنشيط السياحة، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

وطالبت الشريف بأن تمتد خطة التنمية السياحية للخدمات المحيطة بالمعبد من مطاعم وكافتريات واستراحات بهدف وضعها في البرامج السياحية.

كما دعت إلى سرعة التصدي لمشكلات النظافة بالمعبد والمناطق المحيطة به، مع زيادة الوعي لدى القائمين على إدارة المعابد وخصوصا معبد دندرة.

وضع خطة ترويجية لزيارة معبد دندرة

وطالبت نشوى الشريف بوضع خطة ترويجية لزيارة معبد دندرة وعمل منطقة خدمات في نطاق المعبد ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة عام 2024 وعمل خطة للفعاليات في جميع المزارات عام 2024.

ووعدت هيئة تنشيط السياحة بالتواصل مع الشركات العالمية لوضع معبد دندرة على قائمة مزاراتهم السياحية في مصر.

وأشارت إلى توصيات عامة للوزارة منها تأهيل واكتشاف كوادر شبابية في لجنة تنشيط السياحة ضمن الخطة الاستثمارية لعمل الوزارة.