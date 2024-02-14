أذكار المساء مكتوبة.. تحصنك من الشيطان

أذكار المساء مكتوبة، يرددها المسلم في كل مساء، ليتحصن بها من الشيطان ويتقرب بها إلى الله، وفي هذا الصدد أشار الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إلى الوقت الذي يردد فيه أذكار المساء، لافتا إلى أن هناك فرقا بين الصباح والمساء، وأيضا بين النهار والليل.

موعد أذكار المساء مكتوبة

واستمرارا للحديث عن أذكار المساء مكتوبة، قال مفتي الجمهورية الأسبق، في لقاء تليفزيوني سابق له إن وقت الصباح يبدأ بأذان الفجر وينتهي عند أذان الظهر، لافتا إلى أن المساء يحل عند الظهر، فمن هنا يأتي المساء، موضحا أن النهار يبدأ منذ الصباح وينتهي عند غروب الشمس، لافتا إلى أن الليل يحل بدخول الغروب ويستمر حتى بزوغ الفجر، واستنادا إلى هذا فإن أذكار الصباح تبدأ عند الفجر وتمتد حتى الظهر، وبعد الظهر تبدأ أذكار المساء وتستمر حتى فجر اليوم الذي يليه.

أذكار المساء مكتوبة

أذكار المساء مكتوبة، يمكن أن يرددها المسلم بأكثر من صيغة، ونشرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من أذكار المساء مكتوبة من بينها:

- اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئًا في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. «تردد 3 مرات».

- استغفر الله. «تردد 100 مرة».

- لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. «تردد 10 مرات».

- اللهم إني أمسيت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك: إنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. «تردد 4 مرات».

- حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. «تردد 7 مرات».

- قراءة سورة الإخلاص، الفلق، الناس. «ثلاث مرات».

- اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. «تردد ثلاث مرات».