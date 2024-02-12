موعد أول أيام شهر رمضان 2024.. متي تستطلع «الإفتاء» الهلال؟

ينتظر جموع المسلمين تحديد موعد أيام شهر رمضان، لأداء فريضة الصوم والتقرب إلى الله بشتى الطرق، ومن المقرر أن تحسم دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان بعد تحريها رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان 1445، الموافق 10 مارس 2024.

تحديد موعد أول أيام رمضان من خلال الرؤية

وتعتمد دار الإفتاء في تحديد موعد أول أيام شهر رمضان من خلال الرؤية، والتي تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان.

ويعد شهر رمضان من أهم الأشهر في الإسلام، إذ يُؤدّي فيه المسلمون فريضة الصوم، ويتقرّبون إلى الله تعالى بشتّى الطرق، كما يعد ركنًا من أركان الإسلام، وفرضًا على كلّ مسلم قادر على الصوم، فمن لم يصم وجب عليه القضاء، إلا في حالات مُحدّدة مثل المرض أو الشيخوخة، حيث يؤدي المسلم الفدية بدلًا عن الصوم.