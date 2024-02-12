رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موعد أول أيام شهر رمضان 2024.. متي تستطلع «الإفتاء» الهلال؟

كتب:

إسراء سليمان
01:21 م | الإثنين 12 فبراير 2024
دار الإفتاء

دار الإفتاء

ينتظر جموع المسلمين تحديد موعد أيام شهر رمضان، لأداء فريضة الصوم والتقرب إلى الله بشتى الطرق، ومن المقرر أن تحسم دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان بعد تحريها رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان 1445، الموافق 10 مارس 2024.

تحديد موعد أول أيام رمضان من خلال الرؤية

وتعتمد دار الإفتاء في تحديد موعد أول أيام شهر رمضان من خلال الرؤية، والتي تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان. 

ويعد شهر رمضان من أهم الأشهر في الإسلام، إذ يُؤدّي فيه المسلمون فريضة الصوم، ويتقرّبون إلى الله تعالى بشتّى الطرق، كما يعد ركنًا من أركان الإسلام، وفرضًا على كلّ مسلم قادر على الصوم، فمن لم يصم وجب عليه القضاء، إلا في حالات مُحدّدة مثل المرض أو الشيخوخة، حيث يؤدي المسلم الفدية بدلًا عن الصوم.

 

 

اقرأ المزيد:

رمضان 2024.. watch it تطرح برومو مسلسل صيد العقارب

رمضان 2024.. أحمد مكي يقدم شخصيات ديزني فى مسلسل الكبير أوي 8

رمضان 2024.. حسن وحسين يتورطان في جريمة قتل ببرومو مسلسل مسار إجباري

أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2024.. الزيت بـ45 جنيها
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.