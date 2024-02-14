كيفية الوقاية من «أنيميا الفول».. استشر الطبيب عند ظهور هذه الأعراض

«فول، جبن، بيض» مأكولات أساسية تتواجد على موائد الأسر المصرية، وعلى الرغم من أنّ الفول يعد وجبة غنية بالعناصر المغذية، إلا أنّ البعض يجهل أنه لا يجب تناوله نظرًا لأنه قد يسبب مضاعفات صحية له، إذ يعاني من حساسية منه فيما يعرف بـ«أنيميا الفول».

أنيميما الفول هي حالة مرضية شائعة لدى كثيرين، إذ يعانون من ضيق في تنفس واصفرار وشحوب الجلد وحساسية جلدية عقب تناول الوجبة الشعبية الشهيرة، بحسب ما أوضحته مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وأوضحت مديرية الصحة، في نشرة توعوية لها، أنّ أنيميا الفول هي مشكلة وراثية تؤثر على صحة وعمر كرات الدم الحمراء بسبب نقص إنزيم مهم فيها، وعندما يتعرض ذلك الإنزيم إلى نقص يحدث تكسير مفاجئ لكرات الدم، ما ينتج عنه الإصابة بـ«فقر الدم الإنحلالي» مع اصفرار العينين «الصفراء»، ويحدث هذا أحيانًا بعد تناول الفول أو بعض البقوليات والأدوية.

أعراض الإصابة بـ«أنيميا الفول»

وأشارت إلى أنّ أعراض الإصابة بـ«أنيميا الفول»، تتمثل في الآتي، مؤكدة أنه يجب زيارة الطبيب فورا عند ظهور أي منها:

- ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الجسم.

- اصفرار العين والأغشية المخاطية «الصفراء».

- لون البول داكنًا.

- شحوب وتعب وتدهور عام في الحالة البدنية.

- ضيق وتسارع التنفس.

- ضعف وسرعة ضربات القلب.

أطعمة تسبب الإصابة بـ«أنيميا الفول»

- الفول.

- البقوليات.

- منتجات الصويا.

- التوت وأيضًا الزبادي الذي يحتوي عليه.

- الحناء السوداء.

- الصبغات المشابهة.

علاج «أنيميا الفول»

- تجنب الأدوية والمواد الغذائية التي تسبب حساسية لمرضى أنيميا الفول.

- في حالة حدوث نوبات نتيجة «انحلال الدم»، يجب نقل المريض إلى المستشفى فورًا، لأنّه قد يكون في حاجة إلى نقل الدم.

- استشارة الطبيب فور ظهور أي من الأعراض السابقة، وعدم تناول أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المعالج.