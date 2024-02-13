عاجل.. «الصحة» تحذر من حقن «الخلطة السحرية» لعلاج البرد: توقفوا عنها فورا

حذر الدكتور مصطفى محمدي، مدير التطعيمات بوزارة الصحة والسكان، من حقن البرد المنتشرة في بعض الصيدليات داخل المحافظات، مؤكدًا على عدم وجود أي مستحضر طبي أو كميائي أو بيولوجي يُعرف باسم «حقنة البرد» أو «الخلطة السحرية»، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الطب لا يعرف مركبًا جرى اعتماده يُطلق عليه الخلطة السحرية، وهذا الاسم يُستخدم في بعض الصيدليات للإشارة إلى مزيج من مضاد حيوي ومسكن للألم وخافض للحرارة وكورتيزون، يجرى إعطاؤه لمن يعاني من نزلات البرد أو الإنفلونزا.

تحذير رسمي من حقن البرد المنتشرة في الصيدليات

وأشار إلى أن هذه المكونات تجعل المواطن يشعر بتحسن، لذلك أطلقوا عليه الخلطة السحرية، ولكن لا ينظروا للمضاعفات التي تحدث، فهناك مضاعفات صحية قد تحدث مثل الصدمات التحسسية فضلا عن تأثيرها على المناعة، مشيرا إلى أنه لا علاقة للقاح الإنفلونزا بما يعرف بحقنة البرد، وهناك فرق بين اللقاح الذي يحمي من مضاعفات الإنفلونزا، ولكن الحقنة هي تركيبة اجتهادية لا أساس لها من العلم ويحذر استخدامها.

أَضرار حقن البرد المنتشرة

وأصدرت وزارة الصحة منشورا رسميا حذرت المواطنين من انتشار حقن البرد أو المجموعة السحرية، مشيرا إلى أن استخدامها يسبب خللا في وظائف أجهزة الجسم، مطالبة المواطنين بضرورة التوقف عن استخدامها بشكل عاجل، مؤكدا أن نزلات البرد لا تعالج بهذا الشكل، لافتة الى أن نزلات البرد تحتاج الى راحة وشرب سوائل والأدوية يجرى الحصول عليها بعد العودة إلى الطبيب المعالج.