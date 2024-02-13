مديرية العمل في المنيا تعقد لقاء توعويا حول أهمية الصحة المهنية

نظمت مديرية العمل بالمنيا العديد من الفعاليات المهمة خلال الفترة الماضية، شملت ندوة تثقيفية حول أهمية الصحة المهنية، واختبارًا نهائيًا لدورة تدريبية مجانية على مهن التفصيل والخياطة.

استهدفت الندوة توعية 35 من العاملين بالإدارات التعليمية بالمحافظة، بحضور مدير مديرية التربية والتعليم ومسئولي السلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بكافة المنشآت بمختلف القطاعات للحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر المختلفة.

كما نظمت المديرية اختبارًا نهائيًا لدورة تدريبية مجانية على مهن التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية التل بمركز ديرمواس.

وشمل الاختبار جانبًا نظريًا وعمليًا بعد نهاية مدة التدريب المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية على مهن التفصيل والخياطة.

ويحصل المتدربون في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة تؤهلهم للحصول على فرصة عمل لائقة داخل شركات ومصانع القطاع الخاص أو بدء مشروعاتهم الصغيرة.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وأكدت الدكتورة ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.