أستاذ اقتصاد: لدينا فرص واعدة لزيادة الإنتاج

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس: «مازلنا عند قضية سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة للدولار، واختلاف السوق الموازية عن السوق الرسمية المعلنة»، مؤكدة أنه لن تستقر السوق المصرية دون إلغاء هذه الفروق، وبالتالي سنستمر في حالة عدم ضبط الأسعار، والقضية مرتبطة بظهور أخبار جيدة وآخرها ما أعلنته كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي».

فرص مصر الاقتصادية

وأضافت الحماقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: «القرارات تم اتخاذها بناءً على ما حدث في مراجعة مندوبي الصندوق حول الأداء الاقتصادي في مصر»، مؤكدة أن التصريحات إلى حد كبير جيدة وكانت عما يتعلق بأن الاقتصاد المصري يحمل آفاقا واعدة وفرص استثمارية جيدة.

الاقتصاد المصري به فرص واعدة

واستكملت: «مهما عانى الاقتصاد المصري من مشاكل وصعوبات ولكن النقطة المهمة التي تعطي المصريين أمل هي أن الاقتصاد المصري به فرص واعدة لزيادة الطاقات الإنتاجية وزيادة فرص النمو، ويجب أن نحسن استغلال مواردنا الاقتصادية حتى نتمكن من استثمار الفرص».