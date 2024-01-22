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أستاذة اقتصاد: مصر تعيد بناء الجغرافيا بمشروعات الطاقة وتدخل نادي الكبار

كتب:

محمد عزالدين
11:48 م | الإثنين 22 يناير 2024
مشروعات الطاقة

مشروعات الطاقة

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، إن مصر تعيد بناء الجغرافيا بمشروعات الطاقة، وتدخل نادي الكبار في هذا المجال.

مصر لديها استراتيجية متكاملة للطاقة 2035

وأضافت علي، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم الاثنين، أن مصر لديها استراتيجية متكاملة للطاقة 2035 وهي الممر الوحيد الآمن لعبور الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أوروبا.

ملف الربط الكهربائي مع دول الجوار له بُعد جيوسياسي

وأشارت إلى أن ملف الربط الكهربائي مع دول الجوار لها بُعد جيوسياسي ويستخدم كأداة جديدة من أدوات الدولة المصرية، وأن مصر تشهد حدث غير مسبوق على مدار نصف قرن بمحطة الطاقة النووية في الضبعة.

وأكدت أن المحطات النووية تمنحنا الفرصة للاستفادة المُثلى من النفط والغاز والقيمة المضافة لكل منهما، وأن اشتراطات السلامة والجودة في محطة الضبعة للطاقة النووية تخضع للمعايير الدولية.

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بقلم محمد عزالدين