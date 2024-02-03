أستاذ اقتصاد: مصر اتجهت لطرق الزراعة الذكية لزيادة الإنتاج

قال الدكتور عبدالحكيم نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية تتجه نحو استخدام آليات الزراعات الحديثة والذكية، والتي من أهم مزاياها زيادة الإنتاجية والدخل، خاصة فى ظل ظروف مناخية غير مستقرة، ما يسهم في زيادة العرض والطلب في الأسواق ووجود فائض للتصدير، وينعكس على انخفاض الأسعار على المستوى المحلي، وزيادة حصيلة العملة الأجنبية.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفعت 14.5% لتبلغ حوالي 2.28 مليار دولار، مقابل 1.99 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2022 وبزيادة حوالي 289 مليون دولار، وذلك خلال النصف الأول من 2023.

آليات جادة لزيادة الاستثمار الزراعي

وأضاف نور الدين لـ«الوطن»، أن من أهم مزايا الزراعة الذكية أنها تعمل على تقليل استخدام المبيدات الزراعية، والحفاظ على سلامة العمال، وتوفير غذاء أكثر أمنا، والزيادة في إنتاج المحصول، وتقليل التلوث البيئى، وتقليل أسعار المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقوم باتباع آليات وطرق جادة من أجل زيادة الاستثمار الزراعي.

وعن جهود الدولة فى مجال الاستثمار الزراعي أوضح نور الدين، أن هناك حرص على تنشيط دور الإرشاد الزراعي حتى يتبنى المزارع السلالات ذات الإنتاجية العالية وتوفير مستلزمات بالسعر المدعم للمزارع خاصة الذى يقوم بدور فعال فى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، فضلا عن توفير القروض ذات الفائدة البسيطة والشروط الميسرة من قبل البنك الزراعي، ما يساعد فى التوسع فى المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني مما يزيد من نسب الاكتفاء الذاتى وتقليل فاتورة الاستيراد.

إخضاع الأسعار لآليات السوق من العرض والطلب

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنه فيما يخص أسعار السلع فى مصر والتى مؤخرا تم التلاعب فيها من قبل بعض المستغلين واحتكار السلع الاستراتيجية.

جهود الدولة فى القطاع الزراعي

وبحسب وزارة الزراعة فإن العام 2023 شهد جهود كبير من قبل الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، و مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات المتلاحقة، وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة مع توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة.