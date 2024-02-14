«شعبان الخير».. عيادة «آية» مفتوحة للمرضى مجاناً كل جمعة

الجمعة طوال شهر شعبان يوم يحمل الخير للمرضى والثواب للدكتورة آية أحمد العشري، أخصائية العلاج الطبيعي، التي أطلقت مبادرة مؤخراً، لتوقيع الكشف الطبي وعمل الجلسات بالمجان، لخدمة الفقراء من المرضى.

جلسات العلاج الطبيعي مجاناً الجمعة من كل أسبوع خلال شهر شعبان

في مجمع البرعي الخيري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، تستقبل أخصائية العلاج الطبيعي الراغبين في عمل جلسات العلاج الطبيعي الجمعة من كل أسبوع، من الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً، لتخفيف آلام المرضى، ومساعدتهم قدر الإمكان على التخلص من أوجاعهم.

«فكرت إزاي أساعد الناس خاصةً إننا داخلين على أيام حلوة ومفترجة فجات في بالي فكرة إني أخصص يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر شعبان للكشف وعمل جلسات العلاج الطبيعي بالمجان لأي حالة، خصوصاً إنّ الدنيا بقت غالية، وفي ناس ممكن ماتكونش قادرة على سعر الجلسة، وعشان أنا لسه مفتحتش مركز فقررت إنّ ده يتم تقديمه في مجمع البرعي الخيري، للأسر الأولى بالرعاية والحالات المستحقة بمبالغ زهيدة»، بهذه الكلمات بدأت الدكتورة «آية»، حديثها لـ«الوطن».

«آية»: يكفيني دعوات المرضى

المبادرة ليست الأولى لـ«آية» بل سبق ذلك عمل تخفيضات للحالات المستحقة والأولى بالرعاية: «الإنسانية لازم تكون في المقام الأول قبل المال في المجال الطبي ويكفيني دعوات المرضى لأن أبواب السما مفتوحة لدعوة كل مريض أو محتاج وواجب علينا جميعاً التكاتف في الأزمة الاقتصادية العالمية».