عماد الدين حسين: العدوان الإسرائيلي بغزة حرب على العرب جميعا

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن العدوان الإسرائيلي على غزة، لم يترك لدى أي عاقل فرصة ليغفر لإسرائيل ما فلعته، وما حدث بعد 7 أكتوبر بمثابة عدوان على المنطقة العربية بأكملها، وليس غزة فقط؛ فالإسرائيليون يظنون أنهم طبقة عليا على البشر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن العدوان الإسرائيلي أعاد تعريف الأجيال الجديدة والعالم أجمع بحقيقة إسرائيل الفاشية.

إسرائيل هي الكيان الأكثر إجرامًا

وشدد عماد الدين حسين، على أن إسرائيل هي الكيان الأكثر إجرامًا وفاشية، مشيدًا برد الفعل المصري ضد تصريحات وزراء إسرائيليين.

الشارع المصري رافض للعدوان على غزة

وقال خليل، إن البرلمان والشارع المصري رافض بشكل قاطع للعدوان على الشعب الفلسطيني، وتصريحات المسؤولين المصريين قوية وإيجابية للغاية.