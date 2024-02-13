الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو جديدا يزعم أنه للسنوار وأطفاله داخل أحد أنفاق غزة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي فيديو لما يزعم أنه لـ يحيى السنوار، قائد إحدى الفصائل الفلسطينية، أثناء تحركه في أحد الأنفاق رفقة أسرته.

تزعم قوات الاحتلال أنها التقطت الفيديو من كاميرا خاصة بالفصائل الفلسطينية

ويظهر في الفيديو الذي تزعم قوات الاحتلال أنها التقطته من كاميرا خاصة بالفصائل الفلسطينية داخل النفق شخص يسير وخلفه طفلان، وشخص آخر تزعم قوات الاحتلال أنه يحيى السنوار رغم أن الكاميرا صورته من ظهره فقط، ولم ترصد وجهه مطلقًا وظهر وهو يرتدي ملابس عادية و«شبشب».

ونشرت «سكاي نيوز» فيديو السنوار بينما زعمت قوات الاحتلال أن الفيديو كان في نفق استراتيجي بمنطقة خان يونس بقطاع غزة خلال الفترة الأولى لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وتحديدًا في 10 أكتوبر الماضي، وزعمت أيضًا أنها وصلت للنفق ولكنها لم تجد السنوار.

"ظهور يحيى السنوار وعائلته داخل أحد أنفاق غزة "



الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد جديدة يدعي أنها توثّق ظهور #يحيى_السنوار وعائلته داخل أحد أنفاق #غزة يعود تاريخها لـ 10 أكتوبر#إسرائيل#سوشال_سكاي pic.twitter.com/miLaZGMcUT — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 13, 2024

وفشلت قوات الاحتلال في الوصول للسنوار أو المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وبالرغم من الاجتياح البري للقطاع والذي أسفر حتى الآن عن سقوط 232 قتيلا من جيش الاحتلال، بينما استشهد وأصيب عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين أغلبهم من النساء والأطفال بخلاف آلاف المفقودين حتى الآن.