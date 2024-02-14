أحمد عدوية: أجري كان جنيها في «سلامتها أم حسن»

كشف الفنان أحمد عدوية، نجم الأغنية الشعبية، أنَّ أول أجر تقاضاه لأولى كان جنيها واحدًا مقابل غناء «سلامتها أم حسن».

وأضاف «عدوية»، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع على شاشة «قناة ON»: «بداية شهرتي كانت بسبب أغنية سلامتها أم حسن».

فيما أكدت ونيسة أحمد عاطف، زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، أن زيجتهما ممتدة منذ 40 عاماً، وأنها تزوجته في عمر 15 عاماً فقط.

وتابعت «ونيسة»: «أخدني طفلة وأنا اعتبرته أبويا وأخويا وصاحبي، والحمد لله كملنا المشوار، وأدينا رسالتنا وأصبح لدينا 3 أحفاد محمد لديه أحمد ومنى، بينما بنتي وردة لديها ياسين».

عدوية يحب محمد رشدي

وأشارت إلى حب زوجها «عدوية» للفنان الراحل محمد رشدي، قائلة: «كان بيغني له أغنية عدوية، ولما حصل الخطأ المطبعي على أحد الاسطوانات وبقى الاسم عدوية بدلاً من العدوي.. قال خلاص خلوها كده بسبب حبه للراحل رشدي».

رحلة عدوية لشارع محمد علي

وقالت عن رحلته لشارع محمد علي: «كان لسه طالب وبيقرأ قرآن بطريقة موسيقية.. فضلوا يدربوه لحد ما خرج من المدرسة واشتغل في ورشة نجارة ولم يستمر لأنه لم يحب النجارة، وهرب وجاء لشارع محمد علي».

وتابعت: «عدوية شارك في أفراح عديدة، وعندما شارك في عيد ميلاد الفنانة شريفة فاضل سمعه مأمون الشناوي، ليخبره بأنه يملك صوت رائع»، «قاله أنت صوت لم يحدث من قبل، واصطحبه لشركة صوت الحب وكانت بداية إنتاج أسطوانات له».