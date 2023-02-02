تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عدوية.. ومصدر: بخير واعتذر عن حفله بسبب الإرهاق

طمأن مصدر مقرب من الفنان أحمد عدوية، جمهوره على صحته بعد تداول شائعات حول تدهور حالته الصحية، خلال الساعات الماضية وعدم قدرته على النطق.

حقيقة فقدان أحمد عدوية النطق

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عدوية الكبير بخير وأنه تعرض للإرهاق، أثناء بروفات حفله مما أدى إلى اعتذاره عن الحفل الذي كان من المقرر إقامته مساء أمس.

الحالة الصحية لـ أحمد عدوية

وأشار المصدر، إلى أن عدوية بخير وفي منزله مع أسرته ويمارس نشاطه اليومي بدون أي مشاكل، وأنه يستعد حاليا لعدد من الأعمال الفنية الجديدة.

آخر أعمال أحمد عدوية

وكان أحمد عدوية قد طرح مؤخرا أغنية رفقة نجله محمد والفنان محمد رمضان بعنوان «على وضعنا».

معلومات عن أغنية «على وضعنا»

أغنية «على وضعنا» كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي MR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.