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أحمد عدوية وبوسي يقدمان واجب العزاء لحكيم في وفاة شقيقه

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:30 م | الأحد 19 فبراير 2023
أحمد عدوية

أحمد عدوية

يستقبل المطرب حكيم، عزاء شقيقه، المقام حاليا بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

ووصل منذ قليل، المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، والمطربة بوسي، مسجد الشرطة؛ لتقديم واجب العزاء لحكيم في وفاة شقيقه.

مصطفى كامل يقدم واجب العزاء لحكيم في وفاة شقيقه 

كما حضر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ورامي صبري، والمنتج جمال العدل، وأحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق والفنان عصام كاريكا إلى مسجد الشرطة لتقديم واجب العزاء.

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