شريف الشوباشي: أتابع الأفلام على المنصات الرقمية

قال الكاتب الصحفي والمفكر شريف الشوباشي، إنه لم يذهب للسينما منذ سنوات كثيرة، معبرًا: «أقوم بمتابعة الأفلام على المنصات الرقمية الحديثة».

أضاف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: «لا يزعجني انفتاح المواطن على المنصات الإعلامية لمتابعة ما يُعرض عليها من ثقافات مختلفة».

وأوضح الكاتب الصحفي والمفكر: «لكن يجب أن يدرك الجميع أنه يجب عمل تحليل وانتقاء للمعلومات التي يتم أخذها من هذه الثقافات بما يتوافق مع العادات والتقاليد والقيم التي تميز كل مجتمع عن الآخر».

وتابع: «رفاعة الطهطاوي قال في كتابه تخليص الإبريز قي تلخيص باريز إن الشخص عليه أن يأخذ من الخارج ما يتوافق معه فقط».