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شريف الشوباشي: أتابع الأفلام على المنصات الرقمية

كتب:

شريف سليمان
01:54 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
الكاتب الصحفي والمفكر شريف الشوباشي

الكاتب الصحفي والمفكر شريف الشوباشي

قال الكاتب الصحفي والمفكر شريف الشوباشي، إنه لم يذهب للسينما منذ سنوات كثيرة، معبرًا: «أقوم بمتابعة الأفلام على المنصات الرقمية الحديثة».

أضاف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: «لا يزعجني انفتاح المواطن على المنصات الإعلامية لمتابعة ما يُعرض عليها من ثقافات مختلفة».

وأوضح الكاتب الصحفي والمفكر: «لكن يجب أن يدرك الجميع أنه يجب عمل تحليل وانتقاء للمعلومات التي يتم أخذها من هذه الثقافات بما يتوافق مع العادات والتقاليد والقيم التي تميز كل مجتمع عن الآخر».

وتابع: «رفاعة الطهطاوي قال في كتابه تخليص الإبريز قي تلخيص باريز إن الشخص عليه أن يأخذ من الخارج ما يتوافق معه فقط».

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