شريف الشوباشي: مارجريت تاتشر اعتبرت عمر الشريف مثلها الأعلى

قال الكاتب والمفكر شريف الشوباشي، إن اليمين المتطرف أصبح الآن في أوروبا لأول مرة، مردفا: «عندما ذهبت فرنسا في الثمانينات للإقامة، كانت بداية هذا الفكر اليميني المتطرف، واعترف بأن هذا كلام فارغ، وبعد 10 سنوات سيختفي ولن يحدث تأثير، خاصة أن الشعب الفرنسي فكره أعمق من هذا».

اعتراف بالخطأ

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، من تقديم الإعلامي محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «للأسف كنت مخطأ، وأن هذا الفكر لأول مرة قد يصل إل الحكم من خلال مارين لوبان، وقد تكون في انتخابات 2027 رئيسة لفرنسا».

تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا الأسبق كانت تسخر من الثقاقة والمفكرين

وأشار إلى أن مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا الأسبق، كانت تسخر من الثقاقة والمفكرين، وكانت تعتبر الفنان عمر الشريف مثلها الأعلى، وعمر الشريف التقى بها في لندن أثناء تصوير مسرحية وأخبرته أنه فتى أحلامها منذ الصغر.