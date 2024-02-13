الكاتب شريف الشوباشي يتحدث عن رأيه في الأجيال الجديدة من الصحفيين

قال الكاتب الصحفي شريف الشوباشي: «الصحفي أو الكاتب الذي يمسك قلمه لديه مسؤولية كبيرة للغاية، وللأسف لم يعد هناك أي إدراك لهذه المسؤولية، وكنت أشعر دائما في الماضي، أن الصحفيين الكبار الذين تتلمذنا على يديهم، كانوا يحملون هموم كبيرة عن ما يكتبونه».

وأضاف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: «لم أرى شخصا في حياتي لديه ثقافة سياسية عامة، بقدر الأستاذ محمد حسنين هيكل، والأستاذ أحمد بهاء الدين، فكان مجرد الحديث معهما متعة كبيرة، ولا يخطئان في أي معلومة يقدمونها للجمهور والقراء، لكن اليوم إذ قرأنا أي عدد ورقي من جريدة رسمية، سنرى فيها أكثر من 20 خطئا مهنيا في المعلومات المقدمة».

وواصل: «هناك مشكلة واضحة في ثقافة الصحفيين بالمعنى المعرفي في وقتنا الحالي، فالثقافة هي الموتور الذي يحرك المجتمع، ولا نتصور أن أوروبا انطلقت من الثورة الصناعية واكتشافات نيوتن، ولكن الأساس كان الثقافة والمعرفة، وأرى حاليا صحفيين جدد يمسكون قلمهم ولا يستطيعون كتابة أي معلومة».