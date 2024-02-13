شريف الشوباشي: تطور وسائل الاتصال وصعود التيار الرجعي سبب في تراجع الفكر الثقافي

قال الكاتب والمفكر، شريف الشوباشي، إنه إذا جرى التعمق في الفكر بعد الحرب العالمية الثانية سنجد أن هناك عنصرين كانا السبب في تخفيف المجهود الذهني وانحصار دور الثقافة بمعناها العميق للكلمة.

وأضاف الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز» أن السبب الأول، هو تغير وسائل التواصل بين الناس، فتطور الإنسان مبني على التواصل، سواء مع الأسرة والجيران والقبيلة والشعب والقطر والمنطقة والعالم، فكلما تواصلت مع عدد أكبر من الناس وبسرعة أكبر كلما تغيرت رتم الحياة ومفهوم الثقافة.

وأشار إلى أن السبب الثاني، صعود التيار الرجعي الذي يتدثر برداء الدين، والدين بريء منه، وأوروبا بها تشابه في ذلك، ولكن ليس بالدين، وإنما بالفكر اليميني المتطرف، فهو الفكر الصاعد في أوروبا حتى في أمريكا اللاتينية، حيث يعتبر هذا التيار بأن الثقافة رفاهية لا قيمة لها.