فلسطيني أحضر الخبز لأسرته فلم يجد من يأكله.. استشهدوا جميعا

أتيت من رحم الأحزان، يا وطني أقبل الأرض والأبواب والشهبا، حبي هـنا وحبيباتي ولدن هنا، فمن يعيد لي العمر الذي ذهبا؟.. أبيات شعرية للشاعر الراحل نزار قباني تعبر عن حالة المواطن الفلسطيني نعيم أبوالشعر صاحب الـ58 عاما، والذي فقد أسرته في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزله في دير البلح

ذهب أبوالشعر ليشتري الخبر لعائلته منذ الرابعة فجرًا، ونجح بالفعل في الحصول عليه وعاد بعد ساعات سعيدًا لأسرته التي ستتناول طعامها إلا أنه تفاجئ فور وصوله لمنزله بمشهد مٌفجع، حيث تبين أن غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزله في دير البلح وسط قطاع غزة، حيث وجد نفسه أمام مشهد لم يكن يتخيله، فالمنزل الذي كان يعتبر ملاذا له ولأسرته، قد تحول إلى ركام وأنقاض واستشهد وأصيب من فيه، بفعل غارة إسرائيلية عليه.

«أبوالشعر» الذي نقلت مآساته وكالة الأنباء الفلسطينية سقط من يده الخبز وخطا مسرعًا ليعرف مصير أفراد عائلته بعد قصف المنزل وتدميره بشكل كامل، ووجد بين الركام بجانب منزله جثمان ابنته قبل أن يساعده الجيران في استخراج جثامين باقي أفراد أسرته ووالدته من تحت الأنقاض، وفقد أبو الشعر 15 شهيدا من النساء والأطفال والشباب، بينما بقي أبوالشعر وحيدًا لا مأوى ولا أسرة، وفي لحظة واحدة فقد كل شيئ، نتيجة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة.