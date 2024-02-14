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جوتيريش: الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا على وصول المساعدات لغزة

كتب:

أحمد حامد دياب
02:47 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن بالغ قلقه بشأن تدهور الأوضاع والأمن المتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية في غزة.

هناك قيود مفروضة من الاحتلال الإسرائيلي على المساعدات

 وأوضح جوتيريش خلال حديث مقتضب مع الصحفيين قبل توجهه للمشاركة في اجتماع في مجلس الأمن، نقله الموقع الرسمي للامم المتحدة إلى انهيار النظام العام في غزة لافتًا لوجود قيود مفروضة من الاحتلال الإسرائيلي بما يحد من توزيع المساعدات.

وأكد أن آليات التنسيق المتبعة لحماية توصيل الإغاثة الإنسانية في غزة ليست فعالة، معربًا عن أمله في نجاح المفاوضات حول إطلاق سراح المحتجزين وتطبيق شكل من أشكال وقف الأعمال العدائية، لتجنب حدوث عملية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية

رفح هي مركز نظام العمل الإنساني في غزة

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة من أن رفح هي مركز نظام العمل الإنساني في غزة، محذرًا من العملية العسكرية واسعة النطاق المحتملة مشيرًا أنه سيكون لها عواقب مدمرة.

وأعرب جوتيريش عن انزعاجه البالغ بشأن عدد الصحفيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الصراع، مؤكدًا على أن حرية الصحافة، شرط أساسي ليعرف الناس حقيقة ما يحدث في كل مكان حول العالم.

 

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بقلم أحمد حامد دياب