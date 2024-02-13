جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو للسنوار وزوجته في أحد أنفاق غزة

كشفت صحيفة «كالكاليست» العبرية عن المكان الذي تتوقع قوات الاحتلال الإسرائيلي أن يكون فيه يحيي السنوار.

السنوار وأسرته بأحد الأنفاق في خان يونس

وبحسب الصحيفة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه تسجيل للسنوار يظهر فيه هو أسرته بأحد أنفاق الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ التسجيل الذي حصلت عليه ليحيى السنوار في قطاع غزة، التُقط قبل بضعة أشهر، على ما يبدو في الأسبوع الأول من العدوان، وقررت سلطات الاحتلال وقتها عدم نشره.

جيش الاحتلال وصل فعلًا إلى النفق ولكن لم يجد السنوار

وتم تسجيل الفيديو للسنوار في في نفق الفصائل الفلسطينية الاستراتيجي في خان يونس، والذي عمل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

تم التقاط الفيديو بواسطة الكاميرات الأمنية التابعة للفصائل، وظهر السنوار وهو يسير بجوار زوجته وأطفاله، وهم على ما يبدو أفراد عائلته ويبدو أنه بصحة جيدة وغير مصاب، وزعمت قيادات في جيش الاحتلال أن السنوار يتحرك من نفق إلى نفق ولكنهم فشلوا في الوصول له أو للمحتجزين في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي ولمدة تجاوزت الـ130 يومًا.