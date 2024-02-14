خريطة قطع الكهرباء في القليوبية وبني سويف اليوم بسبب الصيانة

تشهد محافظتي بني سويف والقليوبية عمليات انقطاع في الكهرباء لعدة ساعات مع صباح اليوم في عدد من الأماكن بها بسبب أعمال الصيانة، وهي مواعيد خارجة عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء التي يتم تطبيقها في كلا المحافظتين.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية خريطة قطع الكهرباء في محافظتين اليوم بسبب الصيانة والتي تتم في مواعيد خارج جدول تخفيف أحمال الكهرباء المتبع وذلك بحسب البيانات الرسمية للتسهيل على سكان تلك المناطق للتعامل الأمثل.

قطع الكهرباء في بني سويف

أعلن قطاع توزيع كهرباء بنى سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 اليوم الأربعاء بعدة مناطق بمدينة بني سويف، لإجراء الصيانة اللازمة لبعض المُغذيات ورفع كفاءة الشبكات والمحولات.

وتقرر فصل التيار اليوم عن مغذي الأزهري، والذي يخدم مناطق:

- جزء من شارع عزت غيضان من شركة الفيل حتى محطة الصرف.

- محطة الصرف الصحي والجمعية الزراعية بالأزهري.

- شارع المصرف يمين وشمال.

- كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة الأزهري والمنطقة المجاورة.

- أبراج صفا مكة.

قطع الكهرباء في القليوبية

ومن بني سويف إلى القليوبية فتشهد عدة مناطق بمدينة العبور التابعة إداريا لمحافظة القليوبية انقطاعا نتيجة صيانة لأكشاك الكهرباء اليوم الأربعاء من الساعة الـ 10 صباحا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتعد الأماكن المتأثرة في عملية انقطاع الكهرباء هي التالي:

- الحي الثامن الإسكان العائلى أكشاك من أرقام 1 إلى 5.

- البلوكات من رقم 17058 إلى 17065.