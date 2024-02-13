أماكن قطع الكهرباء اليوم في البحيرة للصيانة.. تضم 6 قرى

تشهد بعض قرى محافظة البحيرة اليوم قطع الكهرباء لعدة ساعات وذلك لأعمال الصيانة بأعمدة الإنارة، ويأتي ذلك في إطار عمليات الإصلاح التي تنفذها شركة الكهرباء في المحافظة.

أماكن قطع الكهرباء في البحيرة اليوم

كشف مصدر مسؤول في شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، أن أماكن قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء 13 فبراير تضم 6 قرى بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح أن القرى هي «نخلة البحرية بمركز أبو حمص، صفط الحرية بمركز ايتاي البارود، محلة بشر بمركز شبراخيت، سنطيس بمركز دمنهور، بلقطر الشرقية، المسين»، وذلك بداية من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا لإتمام اعمال الصيانة.

ونفي المصدر تغير خطة تخفيف أحمال الكهرباء الحالية، إذ أشار أنه يتم الاعتماد على ذات الخطة المتبعة في الوقت الراهن، والتي تبدأ من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء لمدة ساعة واحدة فقط في كل منطقة.