قطع الكهرباء عن عدة مناطق في بني سويف غدا.. «الأماكن والمواعيد»

أعلن قطاع توزيع كهرباء في محافظة بني سويف، فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ظهر غدًا الأربعاء، عن عدة مناطق بمدينة بني سويف، لإجراء الصيانة اللازمة بالمُغذيات ورفع كفاءة الشبكات والمحولات.

أماكن قطع الكهرباء في مدينة بني سويف غدا الأربعاء

وقرر قطاع الكهرباء، فصل التيار غدًا الأربعاء 14 فبراير عن مغذي الزراعة والذي يخدم مناطق: الصندوق الاجتماعي، جزء من خلف الرمد، حضانة روح الحياة، منطقة خلف مدرسة الزراعة، عزبة الشركة، جزء من شارع صلاح سالم، منطقة كشري البكري، منطقة البشري.

صيانة بالمغذيات

ويجري قطاع الكهرباء صيانة بالمغذيات بعدة مناطق في مدينة بني سويف على مدار الأسبوع الحالي ما يتطلب فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرًا.

كهرباء بني سويف تعتذر عن فترات الانقطاع

واعتذر قطاع الكهرباء في بني سويف للمواطنين عن هذا القطع، نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بالقطع المؤقت للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.