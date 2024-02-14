كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة الساحل الشرقي كتب: شريف سليمان 04:06 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024 صواريخ كروز أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الشرقي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القوات الأمريكية تعلن تدمير 6 صواريخ كروز مضادة للسفن في اليمن «القاهرة الإخبارية»: كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز تجاه سواحلها الغربية كوريا الشمالية تجري مناورة للتدريب على صواريخ كروز كوريا الشمالية تواصل تجارب إطلاق صواريخ «كروز».. والجارة الجنوبية تستعد كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز.. وزعيمها يبدي سعادته بإصابات الأهداف صواريخ كروز كوريا الشمالية القاهرة الإخبارية بقلم شريف سليمان