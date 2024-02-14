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كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة الساحل الشرقي

كتب:

شريف سليمان
04:06 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
صواريخ كروز

صواريخ كروز

أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الشرقي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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