كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز.. وزعيمها يبدي سعادته بإصابات الأهداف

تستمر دولة كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ المختلفة، وسط تخوفات جارتها الجنوبية، من أن يؤثر ذلك على أمن شبه الجزيرة الكورية الواقعة بآسيا، في ظل تحالف كوريا الشمالية مع روسيا والصين، وتحالف كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

إطلاق عدة صواريخ كروز

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز مجهولة الهوية، اليوم الثلاثاء، على البحر قبالة ساحلها الغربي، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

إطلاق سابق لصواريخ في نفس الأسبوع

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، أن «بيونج يانج»، أطلقت أول أمس الأحد في الثامنة صباحًا في الماء عند ميناء «شينو» في مقاطعة جنوب هامجيونج، إذ أطلقت البلاد صواريخ من طراز «بولهواسال-3-31» وهو نوع جديد تستخدمه كوريا الشمالية لاختبار سلاح جديد، وطار الصاروخان لأكثر من ساعتين قبل أن يصيبا هدفا دقيقا على الجزيرة.

سعادة زعيم كوريا الشمالية

بدوره، عبّر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عن سعادته بعد إصابة الصواريخ أهدافها على الجزيرة، وسط أوامر أصدرها الزعيم الكوري بالتسليح النووي للبحرية وتوسيع نطاق العمليات.

طريقة إطلاق الصواريخ الكورية

كشفت صحيفة «رودونج سينمون» الرسمية في كوريا الشمالية، عن إطلاق صاروخين بشكل منفصل في الهواء بزاوية 45 درجة من أنابيب إطلاق الطوربيد.