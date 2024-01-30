كوريا الشمالية تواصل تجارب إطلاق صواريخ «كروز».. والجارة الجنوبية تستعد

تطورات متلاحقة شهدتها شبه الجزيرة الكورية، اليوم، من عملية إطلاق جديدة لعدة صواريخ كروز، نفذتها «بيونج يانج»، بعد أيام قليلة من إطلاق صاروخين من «بولهواسال-3-31» من غواصة باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان».

ويمثل إطلاق اليوم، ثالث إطلاق لصواريخ كروز، نفذته كوريا الشمالية خلال أسبوع. وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن الجارة الشمالية، أطلقت عدة صواريخ كروز في المياه قبالة سواحلها الغربية، وأشارت هيئة الأركان المشتركة، في بيان، إلى وكالات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تقوم بتحليل مفصل، وفق لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

مدة تحليق صواريخ كروز كانت أطول

وأضافت الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في رسالة نصية للصحفيين، وفق لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن جيش بلادها يقوم بالتنسيق الوثيق مع «واشنطن» لرصد أية علامات إضافية على استفزازات «بيونج يانج».

بدروه، أوضح مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن مدة طيران صواريخ كروز التي تم إطلاقها، كانت أطول من تلك التي تم إطلاقها، أمس الأول الأحد، والتي يعتقد أنها حلقت في نطاق طبيعي.

وكانت وسائل إعلام كورية جنوبية، أشارت في وقت سابق، إلى تحليق الصاروخان، الذي أطلقتهما كوريا الشمالية، أمس الأول الأحد، وأشرف على عملية الإطلاق زعيم البلاد كيم جونج أون، فوق البحر الشرقي «بحر اليابان» لمدة 7.421 ثانية و7.445 ثانية، وفق ما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الولايات المتحدة، أكدت «واشنطن» على لسان، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» سابرينا سينج، التزام بلادها الأمني الصارم تجاه كوريا الجنوبية، مشيرة في مؤتمر صحفي، إلى مراقبة «واشنطن»، أنشطة «بيونج يانج» ولن تعلق على المعلومات الاستخبارية.

كوريا الشمالية تغلق بعثاتها الدبلوماسية في دولتين

وفي سياق آخر، أغلقت كوريا الشمالية، بعثاتها الدبلوماسية في هونج كونج وليبيا، ليبلغ إجمالي عدد البعثات الدبلوماسية لـ«بيونج يانج» 44 ي إطا وصفته السلطات الشمالية، بالجهود لإعادة ترتيب قدراتها الدبلوماسية بكفاءة.

وخلال الأشهر الماضية، أغلقت كوريا الشمالية، بعثاتها الدبلوماسية في أنجولا ونيبال وبنجلاديش وإسبانيا وأوغندا، وفق لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.