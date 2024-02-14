كلاب ضالة تهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. ماذا حدث؟

كشفت تقارير صحفية عن تعرض جنود جيش الاحتلال لأزمة جديدة في قطاع غزة، حيث فوجئوا بمقاومة من نوع خاص، لم يتوقعوا وجودها في الأرض الفلسطينية، لتشارك أصحاب الأرض الدفاع عنها.

تعرض جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لهجمات الكلاب الضالة

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن قناة «كان» شكوى جنود ومصادر أخرى داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تعرض الجنود في جيش الاحتلال لهجمات شنتها مجموعات من الكلاب الضالة داخل قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

وادعى التقرير، الذي تم الكشف عنه لأول مرة في برنامج إذاعي أن مئات الأنياب البرية تقترب من الجنود في مناطق التجمع العسكري في شمال قطاع غزة وتنبح عليها بشدة وتهاجمها.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي جندي إسرائيلي، إلا أنهم أفادوا بأنها عدوانية بشكل مفرط، وأنها تزمجر وتكشف عن أسنانها أثناء الاقتراب منها وتحاول عض القوات وحتى الآن، تمكن الجنود من صد هجمات المجموعات.

المئات من الكلاب الضالة فروا من غزة إلى الأراضي المحتلة

وبحسب الصحيفة فإن المئات من الكلاب الضالة فروا من غزة إلى الأراضي المحتلة ويشتبه في أن قطاع غزة موطن لمئات، إن لم يكن الآلاف، من الكلاب الضالة في جميع أنحاء القطاع، وفقا لهيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.

وأفاد مفتش منطقة شفيلا الجنوبية، كوبي سوفير، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مئات الكلاب الضالة فرت منذ 7 أكتوبر، واختبأت في أنقاض البلدات الحدودية في غزة.

ورصد جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا ترك سكان بعض أحياء شمال ووسط غزة كلاب ضخمة داخل المنازل والساحات التي يفتشها جنود الاحتلال، ما يجعلهم عرضة لهجومها بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، حيث تعمل هذه الكلاب على تعطيل عمل وحدة الكلاب البوليسية المرافقة لجيش الاحتلال أثناء العمليات العسكرية.