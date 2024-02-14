6 معلومات عن الأسرى الفلسطنيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي.. عددهم يفوق 9000 شخص

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في إجرامها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والذي بدأ بحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان لهم تفاصيل الأسرى الفلسطنيين في سجون الاحتلال منذ عملية طوفان الأقصى.

أبرز الأرقام حول الأسرى الفلسطنيين منذ 7 أكتوبر نرصدها لكم كما يلي:

1- حصيلة حالات الاعتقال في صفوف النساء بلغت نحو 220 حالة.

2- بلغ عدد حالات الاعتقال بين الأطفال أكثر من 440 حالة.

3- اعتقلت قوات الاحتلال 53 صحفيا، ما زال 36 منهم رهن الاعتقال، وجرى تحويل 21 صحفيا إلى الاعتقال الإداري.

4- بلغت أوامر الاعتقال الإداري أكثر من 3490 أمرا، منها أوامر بحق أطفال ونساء.

5- استشهد في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر ثمانية معتقلين على الأقل، واستشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر سديه تيمان في بئر السبع.

6- بلغ إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر يناير الماضي، أكثر من 9000 معتقل، من بينهم 3484 معتقلا إداريا، و606 معتقلين صنفوا كمقاتلين غير شرعيين.