احذر «خربشة القطة».. أعراض فيروس جدري ألاسكا

عاد فيروس جدري ألاسكا لإثارة الذعر في الولايات المتحدة، بعد تسجيل أول حالة وفاة لمواطن أمريكي بالفيروس، الذي يحمل اسم «ألاسكابوكس» أو «AKPV»، وسط تحذيرات طبية بضرورة تجنب «خربشة» القطط والقوارض المتسببة فيه.

كانت السلطات الطبية الأمريكية تلقت بلاغات عن 7 حالات إصابة بالعدوى في شبه جزيرة فيربانكس التابعة لولاية ألاسكا في الولايات المتحدة، خلال شهر يناير 2005، قبل أن يختفي لفترة، ويعاود الظهور مجددا.

ما هو فيروس جدري الاسكا؟

بحسب صحيفة «ديلي ميل»، فإن فيروس جدري ألاسكا ينتمي إلى عائلة الفيروسات الجدرية، «orthopoxvirus»، ويأتي من جدري البقر والقردة والقوارض مثل فئران الحقول، أو القطط والكلاب وهو ما حذرت منه إدارة الصحة بألاسكا، وينتقل إلى البشر.

وبحسب الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن فيروس جدري ألاسكا مرض نادر ينتقل من الحيوان إلى البشر، أصاب 7 حالات في العالم وتحديدا في ولاية ألاسكا ولم ينتقل خارجها، وتسبب في وفاة رجل بعدوى من قطته، مضيفًا: «فيروس جدري ألاسكا يزداد مع الاتصال بالحيوانات، ومنتشر في الثدييات الصغيرة».

أعراض فيروس جدري ألاسكا

ويشمل فيروس جدري ألاسكا الأعراض التالية:

- الآفات الجلدية.

- تضخم الغدد الليمفاوية.

- آلام المفاصل.

- الإصابة في العضلات.

أسباب فيروس جدري ألاسكا

تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس جدري ألاسكا في العالم، وظهر أن كان الرجل يعاني من ضعف المناعة ونتوءًا حمراء في إبطه، بالإضافة إلى التالي:

- تعرض المتوفى للخدش بواسطة قطة.

- خدش الحيوانات هي المصدر المحتمل للعدوى.

- تعرض للخدش بشكل متكرر.

علاج فيروس جدري ألاسكا

نصح مسؤولو الصحة في ولاية ألاسكا باتخاذ الاحتياطات التالية، لتجنب الإصابة بالمرض:

- أفضل الطرق الحفاظ على سلامة الحيوانات الأليفة والبعد عنهم.

- الحفاظ على مسافة آمنة بين الناس.

- غسل الأيدي مرارًا وتكرارًا.

- عدم التعامل مع الحيوانات البرية.