تحصين 128 ألف رأس ماشية ضد «الجلد العقدي» و«جدري الأغنام» في الشرقية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية تحصين 128 ألف رأس ماشية ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام بمختلف مراكز المحافظة.

تحصين 128 ألف رأس ماشية

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال الأسبوع الثاني من الحملة بتحصين (88 ألف و40) رأس ماشية ما بين تحصين (44 ألف و445) رأس ماشـية للوقاية من مرض الجلد العقدي و(43 ألف و595) رأس ماشية للوقاية من مرض جدري الأغنام وترقيم وتسجيل (3786) رأس ماشية.

زيارات ميدانية للقرى

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (1154) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.