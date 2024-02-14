أستاذ في العلوم السياسية: ظهور بايدن على تيك توك لم يساعده.. والأمريكيون سخروا منه

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن ظهور بايدن في فيديو على «تيك توك» محاولة يائسة، وهناك علامات استفهام كثيرة حولها، فمنذ البداية وموقف الإدارة الأمريكية يؤكد أن هذه المنصة صينية وبها مشكلة أمنية بها.

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن 86% من الشعب الأمريكي يعتقد أن بايدن طاعن بالسن ولا يجب أن يكون مرشحا، وهي نسبة ساحقة، وكان هناك رد فعل وسخرية من الكوميديين بأمريكيا، وأحدهم قال كيف يمكن أن يظهر على تيك توك بأنه أكبر من عمره، فالكثيرين يرون أنه ليس لديه القدرة الذهنية على البقاء في هذا المنصب وظهوره على تيك توك لم يساعده وظهر وكأنه أكبر من عمره.