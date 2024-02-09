أستاذ علاقات دولية: الإدارة الأمريكية فاض بها الكيل من تصرفات نتنياهو

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن الإدارة الأمريكية فاض بها الكيل من تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، لأن ذلك يشكل ضغطا حقيقيا عليها باعتبار أن هذا العام هو عام الانتخابات الأمريكية.

انقلاب أمريكا على نتنياهو

وأضاف فارس، خلال مداخلة ببرنامج الصحافة العالمية، وتقدمه الإعلامية أمل مضهج، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبحت في حرج شديد ليس فقط في الداخل الأمريكي، ولكن أمام كل دول العالم، وظهر بشكل واضح أن حكومة نتنياهو تتلاعب بالإدارة الأمريكية، فلأول مرة نرى تصريحات واضحة من بايدن قال فيها إن إسرائيل قد زادت من رد فعلها على أحداث 7 أكتوبر، وهذا دليل قاطع على حجم الخلاف والهوة الكبيرة التي أصبحت ظاهرة بين الطرفين.

حكومة نتنياهو لا ترغب في هدنة طويلة الأمد

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تسعى بكل قوة إلى إنفاذ صفقة أو هدنة تفضي إلى هدنة طويلة الأمد، وما تقوم به الدول العربية والإقليمية والإدارة الأمريكية من جهود تذهب في مهب الريح بعد التعنت الإسرائيلي الواضح لعدم إتمام هذه الصفقة لأن الكل يعلم أن حكومة نتنياهو لا ترغب بأي حال من الأحوال في صفقة تفضي إلى هدنة طويلة الأمد.