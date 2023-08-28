استطلاع: 77% من الشعب الأمريكي يرون أن بايدن أكبر سنا من تولي الرئاسة (فيديو)

أظهرت نتائج استطلاع أجرته «أسوشيتد برس»، بالتعاون مع نورك لأبحاث الشؤون العامة، أنَّ المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية متفقون على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بات أكبر سنًا، ولا يستطيع أن يكون رئيسًا فعالًا خلال ولاية ثانية، أما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يصغره ببضع سنوات فقط، يثير مخاوف أخرى أقل بشأن عمره.

بايدن يثير قضية السن بنفسه

ورأى الاستطلاع، أنَّ هناك اتفاقًا غريبًا بين كثير من الشعب الأمريكي بشأن تحديد حجم السمة الوحيدة التي لا يستطيع بايدن تغييرها، إذ لجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إثارة قضية السن بنفسه عدة مرات بشكل مباشر وغير مباشر كما لو كان يحاول تهدئة جمهوره بشأن بلوغه سن الثمانين.

نتائج استطلاع «أسوشيتد برس - نورك» لأبحاث الشؤون العامة

- 77% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنَّ بايدن أكبر سنًا ولا يستطيع أن يكون رئيسًا فعًالًا لـ4 سنوات أخرى.

- 89% من الجمهوريين قالوا هذا الأمر.

- 69% من الديمقراطيين أيدوا هذه الحقيقة.

- تتبنى هذا الرأي فئات عمرية مختلفة، وليس الشباب فقط، على الرغم من أن الديمقراطيين الأكبر سنًا أكثر دعمًا لمحاولة بايدن الترشح في انتخابات عام 2024.

- يقول حوالي نصف البالغين من الشعب الأمريكي إن سن ترامب كبير أيضًا ولا يستطيع القيام بمهام المنصب بشكل ملائم.