محلل سياسي: موقف الشعب الأمريكي تغير تجاه القضية الفلسطينية

قال ماك الشرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إنَّ الشعب الأمريكي تغير موقفه تجاه القضية الفلسطينية والأحداث في المنطقة، بسبب أنه بدأ يبحث ويحاول فهم أبعاد هذا الملف، وذلك بعيداً عن «الميديا الصهيونية» التي سيطرت لفترة طويلة، بجانب «الإيباك» وكلاهما من أقوى مجموعات الضغط في الولايات المتحدة ومسيطران على الإعلام، «محدش بيعرف إلا اللي هما عاوزين الناس تعرفه».

«الشرقاوي»: مظاهرات في الولايات المتحدة دعماً لغزة

وأضاف «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّنا نرى في الوقت الحالي مظاهرات في الولايات المتحدة دعماً لـ غزة، رغم سيطرة «الإيباك» على الكونجرس والولايات وحتى المدن الصغيرة، وسيطرته على جميع المرشحين لقدرتهم على إغداقهم بالمال، سواء «الجمهوريين» أو «الليبراليين» ولديهم سيطرة على جميع المرشحين الذين تولوا مناصب داخل أمريكا ومتواجدين بها منذ نشأة دولة الاحتلال.

إيباك لم يفقد سيطرته على الإعلام الأمريكي ولكن فضحت ممارساته

وتابع المحلل السياسي، «رغم أنَّ إيباك لم يفقد سيطرته على الإعلام الأمريكي إلى الآن، إلا أنَّه فُضح ما كانوا دوماً يخفونه أو يحاولون إخفاءه، لدرجة جعلوا الشعب الأمريكي من قبل يعتقد أن الفلسطينيين إرهابيين يسعون للقضاء على إسرائيل، بل ويريدون فلسطين من النهر إلى البحر وهذا معناه يريدون فلسطين كلها حتى لو -هنرمي شعبها في البحر».