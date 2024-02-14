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محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الأوقاف لبلوغه سن المعاش

كتب:

عصام علم الدين
10:44 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
تكريم محافظ المنوفية لوكيل الأوقاف

تكريم محافظ المنوفية لوكيل الأوقاف

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف السابق لبلوغه سن المعاش، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالسلام وكيل المديرية، والشيخ كمال عمار مدير الدعوة.

تكريم بدرع المحافظة 

وقدم محافظ المنوفية درع المحافظة لوكيل وزارة الأوقاف السابق متمنيا له دوام الصحة والتوفيق، مشيدا بدوره الهام خلال فترة عمله في مجال الدعوة الإسلامية ونشر الفكر الوسطى المستنير للتحرك قدما نحو بناء وتنمية المجتمع.

من جانبه أعرب وكيل وزارة الأوقاف السابق عن بالغ سعادته بهذه اللفتة الطيبة، مقدما الشكر لمحافظ المنوفية لحرصه على تنفيذ مهام وخطط المديرية بما يعود بالنفع على المواطنين لتحقيق تنمية مستدامة على أرض المنوفية.

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