محافظ المنوفية يتابع تطوير كورنيش شنوان ورصف طريق «الراهب – ميت مسعود»

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بنطاق شبين الكوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع رصف الطرق، وذلك في ضوء الخطة الشاملة للمحافظة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية لتطوير شبكات الطرق الداخلية والمحاور المرورية.

رافقه خلال الجولة المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي، والمحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .

تطوير كورنيش شنوان

وتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف ووضع طبقة FDR بطريق شنوان شبين الكوم بطول 2 كم، إذ يجرى تنفيذ الأعمال باستخدام تقنية FDR لإعادة تدوير الطبقات الاسفلتية المتهالكة، وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، فيما تفقد المحافظ أعمال التطوير بكورنيش شنوان الجديد بطول 600 متر، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك ضمن الخطة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة، وتم الانتهاء من تكسير السور القديم المتهالك، وجار بناء السور الجديد بنسبة تنفيذ 75% وتجليده بحجر الهاشمة الفرعوني.

ومن المقرر إنشاء سور حديدي وتركيب بلدورات وبلاط الانترلوك بكامل الطول فضلاً عن إنشاء مقاعد ومظلات خشبية وأعمدة إنارة ديكورية، ومن المقرر نهي كافة الأعمال نهاية شهر إبريل القادم، وخلال تفقده لأعمال التطوير تلاحظ وجود تراكمات قمامة ونواتج هدم بالمنطقة المحيطة بكوبري شنوان.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع كافة تراكمات القمامة وتطهير المنطقة لإضفاء مظهر حضاري وجمالي .

رصف طريق الراهب - ميت مسعود

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بطريق «الراهب – ميت مسعود» بطول 2,800 كم، وذلك ضمن أعمال الرصف المتكاملة والتي تشمل أعمال قطع فرمة - إنشاء أرصفة جديدة - رفع مطابق الصرف الصحي - بلاعات مياه الأمطار، بتنفيذ مديرية الطرق، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس وتركيب البلدورات للأرصفة وسيتم نهو كافة أعمال الرصف خلال شهر، هذا ويستكمل المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم وممشي مليج وأعمال قطع الفرمة بطريق القاصد – جنزور امتداد كوبري الكلابية.