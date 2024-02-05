محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.73% 

اعتمد، منذ قليل، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة، بنسبة نجاح 88.73% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد من تقدموا لامتحانات 80 ألفا و971 طالبا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73.81%، وبلغ عدد المتقدمين 42 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80.07%، وتقدم للامتحان 3853 طالبا، وحضر 3563 طالبا.

واعتمد المحافظ أيضًا نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024 بنسبة نجاح 72.73%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 11 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96.8%، حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالبا.

تهنئه الطلاب

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة .

تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية

ومن جانبه، أوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2024 بلغ 82 ألفا و477 طالبا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني.